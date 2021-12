RIVM meldt 22.723 positieve coronatests, boven weekgemiddelde

Het RIVM heeft tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 22.723 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, waarmee de nieuwste dagcijfers boven het weekgemiddelde liggen.

Gemiddeld werden er per dag 21.666 besmettingen geconstateerd in de laatste zeven dagen. Het is de 18e keer in 19 dagen tijd dat er meer dan 20.000 bevestigde besmettingen zijn.

De enige dag waarop het aantal onder die grens bleef, kwam dat door een storing. Op vrijdag werden er (bijgesteld) 21.581 positieve tests geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM in totaal 151.663 meldingen van positieve tests.

