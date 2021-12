Marokko overweegt vliegverbod te verlengen tot na de jaarwisseling

De regering in Marokko overweegt het huidige vliegverbod te verlengen tot na de jaarwisseling.

Dat melden ingewijden aan nieuwsdienst Akhbarona. Naar verwachting zal de regering op korte termijn de verlenging van het vliegverbod aankondigen.

Zorgautoriteiten maken zich zorgen over de Omicron-mutatie van het coronavirus. Deze virusvariant, die voor het eerst werd vastgesteld in zuidelijk Afrika, lijkt zich aanzienlijk sneller te verspreiden dan de Delta-variant, die nu goed is voor vrijwel alle besmettingen. Het besmettingsrisico is volgens Zuid-Afrikaans gezondheidsinstellingen drie keer hoger dan de Delta-variant.

De regering schortte begin deze week alle internationale vluchten en maritiem passagiersverkeer op. In vijf dagen tijd werden 20.000 gestrande reizigers gerepatrieerd.



De Omicron-variant is in Marokko nog niet vastgesteld maar de autoriteiten willen voorkomen dat het land in een vierde coronagolf terecht komt voordat de beoogde vaccinatiegraad van 80 procent (29 miljoen mensen) is bereikt. Momenteel zijn 22,7 miljoen mensen in het land dubbel geprikt.

De verlenging van het vliegverbod is hoogstwaarschijnlijk ook bedoeld om buitenlandse toeristen tijdens de komende feestdagen buiten het land te houden. Marrakech is populair onder buitenlandse toeristen die naar het gebied komen om de kerstvakantie door te brengen en het nieuwe jaar feestelijk in te luiden.

© MAROKKO.NL 2021