Meer malariadoden door coronapandemie

Wereldwijd zijn vorig jaar zo'n 627.000 mensen aan malaria overleden, een stijging van 69.000 ten opzichte van een jaar eerder.

Dat komt volgens de Wereldgezondheidsorgansatie (WHO) mede door de coronapandemie, omdat de preventie, diagnose en behandeling van de ziekte werd verstoord.

Er waren vorig jaar naar schatting 241 miljoen malariagevallen, 14 miljoen meer dan in 2019. Van de extra sterfgevallen wordt ruim twee derde gekoppeld aan de pandemie, het overige deel aan een nieuwe rekenmethode. De WHO vreesde eerder dat het aantal sterfgevallen door de coronacrisis zou verdubbelen.

Volgens WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus had de situatie "veel erger" kunnen zijn, maar is dat voorkomen "door het harde werk van gezondheidsinstanties" in landen met malaria. De directeur-generaal meent dat "diezelfde energie en toewijding" nodig is om de door de pandemie veroorzaakte tegenslagen ongedaan te maken.



Het aantal malariagevallen- en doden nam sinds de eeuwwisseling gestaag af, maar is in de jaren voorafgaand aan de pandemie weer toegenomen. De voortgang in de strijd tegen malaria moet nu worden versneld, meent Tedros. Het hoofd van het WHO-malariaprogramma denkt dat de wereld "aan de vooravond staat ​​van een mogelijke malariacrisis".

Hij waarschuwt dat malaria in delen van Afrika, waar de infectieziekte vooral voorkomt, een steeds groter probleem wordt.

© ANP 2021