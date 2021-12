Joodse organisaties spannen zaak aan tegen FVD-leider Baudet

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg hebben een kort geding aangespannen tegen Thierry Baudet.

Ze vragen de rechtbank in Amsterdam uitspraken van de leider van Forum voor Democratie (FVD) waarin hij de coronamaatregelen van het kabinet vergelijkt met de Holocaust onrechtmatig te verklaren. Het geding, dat gesteund wordt door vier Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog, dient woensdag over een week.

Baudet deed de uitspraken op een aantal momenten in november. Zo zei hij dat ongevaccineerden "de nieuwe Joden zijn en dat de wegkijkende uitsluiters de nieuwe nazi’s en NSB’ers zijn". Hiermee bagatelliseert hij de Holocaust, aldus de twee organisaties.

Dwangsom

Ze noemen de uitingen ernstig beledigend en onnodig grievend voor de vermoorde slachtoffers van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden. Ze eisen, op last van een dwangsom van 25.000 euro per dag, dat Baudet de uitlatingen verwijdert, bijvoorbeeld van sociale platforms. Ook willen ze dat hij beeldmateriaal van de Holocaust niet langer gebruikt in het kader van het coronadebat.



CIDI-directeur Hanna Luden zei medio november dat Baudet met dit soort uitspraken meewerkt aan de ontkenning van de geschiedenis.

Ze noemde dat heel kwalijk "omdat jongeren voor waar aannemen wat hij zegt en niet beseffen dat hij onzin verkondigt".

