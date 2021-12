Saïd R., vermeend rechterhand Taghi, overgebracht van Medellín naar Osdorp

Saïd R. , een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Marengo, is vanuit Colombia overgebracht naar Nederland.

Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt tijdens een zitting in het proces in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Het OM beschouwt R. als de rechterhand van hoofdverdachte Ridouan Taghi. R. is in de nacht van maandag op dinsdag met een vanwege veiligheidsredenen gecharterd vliegtuig onder begeleiding van de Nederlandse politie overgevlogen.

R. werd in februari 2020 in een voorstad van Medellín in Colombia aangehouden, nadat de rechtbank in september 2019 zijn gevangenneming had bevolen. In december 2019 is Taghi opgepakt in Dubai. Beiden wisten jarenlang uit handen van de politie te blijven.



Nieuwe advocaten

R. heeft inmiddels twee nieuwe advocaten in de arm genomen. Hij is dinsdag in de cel gezet, in de extra beveiligde inrichting in Vught. De advocaten vertrokken dinsdag vanaf de zitting om hun cliënt voor het eerst te bezoeken.

De rechtbank heeft de zaak tegen R. tot dusver bij verstek behandeld, dat wil zeggen buiten zijn aanwezigheid. Zijn advocaten willen dat de rechtbank opnieuw begint met zijn zaak, omdat R. geen enkele invloed heeft kunnen uitoefenen op zijn proces. De rechtbank beslist daar op een later moment over.



Het OM verdenkt R. van het leidinggeven aan een criminele organisatie die zich op het plegen van moorden richtte. Daarnaast beticht justitie hem van betrokkenheid bij drie liquidaties, twee pogingen daartoe en het voorbereiden van moord.

Twee broers van R. staan eveneens in Marengo terecht. Een van hen liet dinsdag op vragen van de rechtbank weten dat de komst van hun broer Saïd een verrassing is.

Het is lang onduidelijk gebleven wanneer R. aan Nederland zou worden uitgeleverd.

