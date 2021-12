WHO-topman noemt vaccinatieplicht laatste redmiddel

Hans Kluge, directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), ziet vaccinatieplicht als "een laatste redmiddel" in de strijd tegen de coronapandemie.

Hij zei dinsdag op een persconferentie dat daarvoor pas kan worden gekozen als alle andere maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen onvoldoende effect hebben gehad.

In verschillende Europese landen wordt inmiddels de discussie over een vaccinatieplicht gevoerd. In Duitsland ligt er een concreet voorstel om een plicht in te voeren, waarover nog wel in het parlement moet worden gestemd.

Oostenrijk is van plan op 1 februari een algemene vaccinatieplicht in te voeren.



Kluge riep dinsdag ook op tot betere bescherming van kinderen van 9 tot en met 14 jaar tegen corona vanwege het grote aantal besmettingen in die leeftijdscategorie.

Kluge wees erop dat de kinderen zelf gezondheidsrisico's lopen, maar dat het ook mogelijk is dat ze ouders en/of grootouders besmetten. Als mogelijke maatregelen om kinderen beter te beschermen tegen het coronavirus noemde hij het gebruik van mondkapjes op alle basisscholen en het verbeteren van de ventilatie in de schoolgebouwen.

