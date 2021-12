25.000 ondertekeningen voor aangifte tegen De Jonge om bedreiging

Een initiatief om aangifte te doen tegen demissionair coronaminister Hugo de Jonge heeft in een paar dagen tijd zeker 25.000 ondertekeningen opgehaald.

Volgens initiatiefnemer Michel Reijinga, bekend als actievoerder tegen de coronamaatregelen, deed de bewindsman vorige week in de Eerste Kamer bedreigende uitspraken richting ongevaccineerden.

De Jonge zei "vrij goed, vrij precies per postcode, te weten waar die wonen", toen hem werd gevraagd waar de groep zit die tegen vaccineren is. Daarop zijn volgens Reijinga tot en met dinsdagochtend zeker 25.000 mensen steunbetuigingen online binnengekomen om een mogelijke aangifte tegen de minister te steunen.

De initiatiefnemer zegt de uitspraken "uiteraard bedreigend" te vinden. In de loop van volgende week zegt hij de aangifte te willen gaan indienen bij een politiebureau in Den Haag. Die zou dan ook gericht worden op belediging, omdat De Jonge in de Eerste Kamer sprak over "wappies". Dat wordt volgens de initiatiefnemers door veel mensen als beledigend en discriminerend ervaren.



Zodra de aangifte rechtmatig blijkt en wordt behandeld, wordt volgens de oprichter van Nederland in Verzet, de beweging die al meerdere protesten tegen de coronamaatregelen organiseerde onder de noemer 'koffiedrinken', een advocaat ingeschakeld om de zaak op zich te nemen.

Eind vorige maand leverde een initiatief voor aangifte tegen de voorman van actiegroep Viruswaarheid Willem Engel volgens de organisatoren ruim 22.500 ondertekeningen op. Volgens hen maakt Engel zich schuldig aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch oogmerk. Ook die aangifte was ten tijde van de actie nog niet ingediend.

