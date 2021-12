Taghi: nog liever levenslang in isolatie dan namen noemen

De vermeende topcrimineel Ridouan Taghi hield dinsdag een vurig betoog waarom hij zal zwijgen in de rechtbank.

Gevraagd naar communicatie die hij zou hebben gehad met medeverdachte Mao R. over de moord op Ranko Scekic op 22 juni 2016 in Utrecht, wilde hij "helaas" niets zeggen.

"Ik ga nog liever dood, of levenslang de isolatie in dan dat ik ooit iemands naam zou noemen om mezelf vrij te pleiten", aldus Taghi. Verder deed hij er het zwijgen toe.

In de zwaarbeveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp is dinsdag het omvangrijke liquidatieproces Marengo hervat. Op de agenda staat de bespreking van het deeldossier dat gaat over de moord op Scekic. Het Openbaar Ministerie verdenkt Taghi ervan opdracht te hebben gegeven voor die moord. Reden daarvoor zou zijn Taghi vreesde dat Scekic van plan was belastend te gaan verklaren over Taghi in een strafzaak.



Marengo

Scekic werd met grof geweld voor zijn huis doodgeschoten. Zijn vrouw en jonge kinderen waren op dat moment thuis. Er werden 27 kogelhulzen aangetroffen. Wie de schutters waren, is onduidelijk.

Marengo draait om meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Er zijn in totaal zeventien verdachten, onder wie Taghi en kroongetuige Nabil B. Het proces is onder hoogspanning komen te staan door de drie moorden in de directe omgeving van de kroongetuige: op zijn broer Reduan, advocaat Derk Wiersum en adviseur Peter R. de Vries.

© ANP 2021