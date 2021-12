Hotelketen Hilton wil enorm uitbreiden in Saoedi-Arabië

De grote Amerikaanse hotelketen Hilton Worldwide is van plan zijn aanwezigheid in Saoedi-Arabië enorm te gaan vergroten.

Hilton wil het aantal hotels in het land gaan uitbreiden van de huidige 15 naar 75. De plannen werden aangekondigd bij een ontmoeting van de Saoedische minister voor Toerisme en de topman van Hilton in de hoofdstad Riyad.

Saoedi-Arabië heeft ambitieuze plannen om een grote speler te worden in de wereldwijde toerismebranche, mede om zo economisch minder afhankelijk te worden van de inkomsten uit de dominante oliesector.



Vision 2030

Kroonprins Mohammed bin Salman is hard bezig met het doorvoeren van zijn prestigieuze maar ook omstreden hervormingsplan 'Vision 2030'. Het doel van het plan is om het Saoedische koninkrijk toegankelijker te maken voor de buitenwereld.

Saoedi-Arabië heeft onlangs vrouwen toegestaan om auto te rijden, de reisbeperking voor vrouwen opgeheven, evenals het verbod op artistieke festivals en bioscopen, toeristen zijn welkom, het verbod op gemengde ingangen in horecagelegenheden is opgeheven en het nuttigen van shisha in cafés en restaurants is weer toegestaan.

Door veel meer hotels te openen in de grootste economie van het Midden-Oosten wil Hilton inspelen op die ontwikkelingen. Volgens Hilton zal de opening van de nieuwe hotels leiden tot meer dan 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Het Arabische land mikt voor 2030 op 1 miljoen nieuwe banen in het toerisme, met dan 100 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland.

