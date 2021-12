Onderzoekers: vaccins minder goed opgewassen tegen Omicron

Coronavaccins lijken minder goed opgewassen tegen de Omicron-variant van het virus dan tegen eerdere varianten.

Dat komt naar voren uit kleinschalige internationale studies uit onder meer Zweden en Zuid-Afrika. De bescherming tegen de variant zou wel verbeterd kunnen worden door boosters in te zetten.

Er wordt reikhalzend uitgekeken naar dergelijke onderzoeksresultaten, omdat overheden en financiële markten proberen in te schatten hoe groot de impact van Omicron is. De eerste studies geven daar nog geen definitief antwoord op, maar schetsen in sommige gevallen wel een somber beeld.

Viroloog Sandra Ciesek van het universitair medisch centrum in Frankfurt concludeerde dat de afweerreactie van mensen die drie doses BioNTech/Pfizer hadden gehad tot 37 keer zwakker was dan bij de Delta-variant van het coronavirus. Haar studie is nog niet gepubliceerd. Ciesek beklemtoonde dat nog onduidelijk is of Omicron leidt tot een ernstiger ziekteverloop.



Minder negatief

Een afzonderlijke studie van het Karolinska Instituut in Stockholm was minder negatief. Daar concludeerden onderzoekers dat de afweerreactie bij een Omicron-besmetting maar iets zwakker was dan bij Delta. Die zeer besmettelijke variant is op dit moment de dominante vorm van het coronavirus in de wereld.

Onderzoekers in Zuid-Afrika concludeerden dat twee doses van BioNTech/Pfizer veel minder goed beschermen tegen Omicron dan tegen de variant die rondging aan het begin van de pandemie. Alex Sigal, hoofd van het Africa Health Research Institute in Durban, noemde het verlies van bescherming "fors, maar niet volledig".

Sigal benadrukte dat een "goede booster waarschijnlijk de kans verkleint dat je besmet raakt." Dat zou dan ook de kans op een ernstig ziekteverloop verkleinen.

© ANP 2021