Marokko negeert kritiek Spanje en bouwt nog tientallen viskwekerijen

Marokko negeert de klachten van de Spanjaarden en is begonnen met de aanleg van tientallen viskwekerijen nabij de zeegrens met de Canarische Eilanden.

Dat meldt het Spaanse dagblad El Español.

Eind november zorgde de komst van een Marokkaanse viskwekerij in de Middellandse Zee voor bezorgdheid in Madrid. Het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken had protest aangetekend bij de Marokkaanse ambassade in Madrid vanwege de komst van de viskwekerij nabij Nador.

Na Kamervragen vanuit de extreemrechtse politieke partij VOX besloot het ministerie van buitenlandminister José Manuel Albares om Rabat schriftelijk op de hoogte te stellen van het bezwaar tegen de komst van de viskwekerij. Volgens Madrid vormt de viskwekerij een "gevaar voor de scheepvaart en het milieu".



Rabat erkent de wateren niet als Spaanse territoriale wateren. De archipel bevindt zich 3,5 km voor de Marokkaanse kustplaats Ra'su l-Ma en 48 km ten oosten van de Spaanse enclave Melilla, in Noord-Afrika. De vergunning voor het plaatsen van deze viskwekerij werd in maart verleend door de Marokkaanse autoriteiten. Er zijn inmiddels al 16 kooien geplaatst.

Spanje verwijt de internationale gemeenschap en de Verenigde Naties van medeplichtigheid wegens het doen van grote concessies in haar territoriale wateren. De kwestie zal volgende week worden aangekaart bij de Raad van de Senaat.



Ondanks de ophef zal de kwestie geen gevolgen hebben voor de betrekkingen tussen Rabat en Madrid, aldus Albares eind november, toch werd een legerdelegatie naar de eilandjes gestuurd.

Maritieme grens

Spanje is altijd bezorgd over kwesties die verband houden met maritieme grenzen met Marokko, ook omdat Rabat de Spaanse soevereiniteit over een aantal bezette gebieden niet erkent. Het gaat dan vooral om gebieden in de Middellandse Zee, zoals het eiland Laila (Jafari-eilanden), maar ook om de stadsenclaves Ceuta en Melilla.



Twee jaar geleden keurde het Marokkaanse parlement twee wetsvoorstellen goed die de maritieme grenzen van het koninkrijk bepalen, een zet die door de Spanjaarden scherp werd veroordeeld.

Begin november klaagde de lokale overheid op de Canarische Eilanden al over olie-exploraties nabij het Marokkaanse Dakhla.

