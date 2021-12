Marokko: ruim 50 procent meer vastgoedleningen, halalhypotheken steeds populairder

De uitstaande financiering voor vastgoedleningen stond eind oktober op zo'n 15,3 miljard DH (€ 1,46 miljard).

Een toename van 49 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder (10,2 miljard DH), blijkt uit cijfers van de Marokkaanse centrale bank Bank Al-Maghrib (BAM).

De stijging wordt volgens BAM voornamelijk gedreven door de Murabaha-leningen, een sharia-conform financieringsproduct op de markt gebracht door deelnemende banken in Marokko.

De Murabaha-hypotheek is een hypotheeklening waarbij de bank en de klant het vooraf eens worden over de prijsverhoging of 'cost-plus' van het onderpand. De 'halal-hypotheek' is razend populair en geniet de voorkeur van menig huizenkoper.



Het totaal aan uitstaande financiering als gevolg van de participatieve hypotheek was stond na het eerste kwartaal 11,9 miljard DH (€ 1,1 miljard), een toename van 44 procent. Het uitstaande bedrag middels de conventionele hypotheek steeg daarentegen met slecht 3 procent.

Het uitstaande bedrag aan bankleningen stond eind oktober op 965,7 miljard DH (€ 92 miljard), een jaarlijkse stijging van 3,1 procent.

