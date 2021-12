Casablanca: corrupte gevangenisbewaarder op heterdaad betrapt

De politie in Casablanca heeft vorige week een medewerker van de Okasha-gevangenis in Casablanca gearresteerd.

Hij wordt verdacht van het ontvangen van steekpenningen. De man werd ingerekend nadat hij werd betrapt tijdens een politiehinderlaag.

De zaak kwam aan het licht nadat familieleden van een gedetineerde de anticorruptie-telefoon van de overheid belden. De gevangenismedewerker chanteerde gedetineerden en dwong ze regelmatig om geld te betalen.

In samenwerking met de gevangenisadministratie werd als onderdeel van de politieoperatie een hinderlaag opgezet. De gevangenisbewaarder is op staande voet ontslagen en zit nu zelf achter tralies, in afwachting van het proces.

