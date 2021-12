Spanje kampt met gastekort na Algerijnse beëindiging Maghreb-Europe-overeenkomst

Slechts een maand na de Algerijnse terugtrekking uit de Maghreb Europe-overeenkomst kampt Spanje met een gastekort.

Algerije is per 1 november gestopt met de levering van aardgas aan Spanje via de Europe-Maghreb Pipeline Limited (EMPL)-pijpleiding.

Sindsdien gebruikt Algerije het Medgaz-traject om Spanje van gas te voorzien. Dat gaat echter moeizaam. Volgens het Spaanse dagblad Ok Diario is de gasoverdracht in totaal zo'n 54 uur volledig stil komen te liggen. Het dagblad baseert zich op bronnen bij Medgaz, de Spaanse onderneming die zich bezighoudt met gasinfrastructuur in het land.

Maghreb-Europe

De problemen met het gastransport komen slechts een maand nadat Algerije had besloten de Maghreb Europa-gasovereenkomst niet te verlengen, te midden van stijgende gasprijzen in Europa en het vooruitzicht van een bijzonder koude winter.



De EMPL-gaspijpleiding werd 25 jaar geleden (1996) in gebruik genomen en verbindt Algerije met het Spaanse vasteland en Portugal, via Marokko. Jaarlijks werd zo'n 10 miljard kubieke meter aardgas door het EMPL-traject verplaatst.

Capaciteitsproblemen

Door het niet verlengen van het contract omzeilt Algerije de leidingen die door Marokko lopen en zet daarmee maximaal in op het Medgaz-traject. De onderzeese gaspijpleiding die Algerije direct met Spanje verbindt heeft echter een capaciteit van 'slechts' 8 miljard m3.



In september maakte het Algerijnse staatsolie- en gasbedrijf Sonatrach bekend dat het de capaciteit van de Medgaz-gasleiding naar Spanje eind november zou verhogen tot 10,5 miljard kubieke meter per jaar.

De leveringen van Algerije naar Spanje zouden toenemen na de voltooiing van een vierde gasdrukeenheid in de Medgaz-faciliteiten van Sonatrach in de stad Beni Saf (west-Algerije) eind november.



Analisten zijn echter van mening dat technische problemen in verband met de ambitieuze plannen van Algiers om de capaciteit van de Medgaz-gaspijpleiding uit te breiden, de energiecrisis in Spanje zouden verergeren in een tijd waarin de gasrekeningen in heel Europa de pan uitrijzen.

Meer dan 30 procent van het in Spanje verbruikte aardgas komt uit Algerije.

