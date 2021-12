Marokkanen hebben 775 miljard DH uitstaan bij banken, waarvan 185 miljard DH van diaspora

In de eerste tien maanden van dit jaar zijn de bankdeposito's in Marokko opgelopen tot ruim 1,040 miljard DH (€ 99,3 miljard).

Een toename van 7 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de centrale bank Bank al-Maghrib (BAM).

Deposito's van huishoudens in Marokko bedragen 775,1 miljard DH (€ 74 miljard), waarvan 185,1 miljard DH (€ 17,7 miljard) in het bezit is van Marokkanen die in het buitenland wonen (MRE).

Bovendien zijn de rentetarieven op 6- en 12-maands deposito's eind oktober gedaald met respectievelijk 22 en 39 basispunten tot 2,13 procent en 2,21 procent.

De minimumrente is vastgesteld op 1,03 procent, een daling van 24 basispunten ten opzichte van het voorgaande halfjaar.

