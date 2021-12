Marokko: vaccinatiepas ongeldig zonder boosterprik

Slechts 8 procent van de dubbel gevaccineerden in Marokko heeft een vaccinbooster ontvangen.

Op 7 december hadden van de 22,73 miljoen mensen die dubbel geprikt, slechts 1,85 hun derde dosis gekregen, of iets meer dan 8 procent. Een deel van de mensen die dubbel gevaccinneerd is heeft inmiddels al een uitnodiging ontvangen waarin tevens wordt gewaarschuwd voor het verlopen van de vaccinatiepas als de derde prik niet tijd wordt gezet.

"Wij brengen u er op attent dat uw vaccinatiepas verlopen is. Kom ook opdagen voor de 3e dosis", staat te lezen in een SMS-bericht die verschillende Marokkanen hebben ontvangen nadat ze niet ingingen op de uitnodiging.

De Minister van Volksgezondheid, Khalid Ait Taleb, waarschuwde in oktober al voor ongeldigheid van de vaccinatiepas als de derde dosis van het vaccin niet binnen zes maanden na de tweede injectie wordt toegediend.



De noodzaak van de derde coronaprik wordt steeds belangrijker nu de Omicron-variant zich over hele wereld verspreidt. Onderzoekers zijn er nog niet over uit of huidige vaccins effectief zijn of dat deze moeten worden aangepast.

Toch hameren zorgautoriteiten op het belang van het vaccin. "Je moet gevaccineerd worden, te lang aarzelen zorgt er voor dat de pandemie aanhoudt en dat nieuwe varianten de kop opsteken".

