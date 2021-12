Marokko: meer sterfgevallen en minder geboortes in eerste helft 2021

In de eerste zes maanden van het jaar registreerde de burgerlijke stand gemiddeld 1.630 geboortes en 488 overlijdens per dag.

Dat blijkt uit een rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de hand van cijfers van het statistiekenbureau HCP.

Het aantal overlijdensaangiften steeg met ruim 27 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De toename in het sterftecijfer wordt toegeschreven aan de coronapandemie, merkt het rapport op.

De toename in het aantal geboorten is daarentegen aanzienlijk gedaald. Met een stijging van slechts 0,53 procent is een eind gekomen aan de toenemende trend van de afgelopen jaren.

© MAROKKO.NL 2021