VK en Canada kondigen diplomatieke boycot Winterspelen aan, 'wegens Oeigoeren'

De Canadese premier Justin Trudeau heeft woensdag in navolging van de Britse premier Boris Johnson een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Beijing aangekondigd.

Ministers en andere vertegenwoordigers van de regeringen zullen het sportevenement in februari niet bijwonen, maar Britse en Canadese sporters gaan nog wel naar de Chinese hoofdstad.

Het Verenigd Koninkrijk en Canada volgen daarin het voorbeeld van de Verenigde Staten. Australië maakte ook al bekend geen vertegenwoordigers naar de Olympische Spelen te sturen.

Voor de landen is vooral de slechte behandeling van de Oeigoeren in de provincie Xinjiang een belangrijke reden voor de boycot. China wordt internationaal al langer verweten de islamitische Oeigoeren-minderheid in Xinjiang te onderdrukken. Washington beschuldigt China van genocide tegen de Oeigoeren en het schenden van mensenrechten in het algemeen.



De aantijgingen zijn volgens Beijing "volstrekt ongegrond". ook hekelt Beijing het politiseren van de Spelen. "Het politiseren van sport is tegen de 'olympische spirit' en beschadigt de belangen van atleten van alle landen", reageerde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier liet weten dat hij nog geen plannen heeft om naar de Spelen te gaan in februari, maar die had hij ook niet voor de boycot van de VS.

