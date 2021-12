Marokko: meldplicht voor internationale reizen met geldbedragen hoger dan 100.000 DH

Voor het eerst stelt de regering in Marokko een plafond van 100.000 DH (€ 9.600) voor een vergunning bij binnenkomst of vertrek uit Marokko

De maatregel is bedoeld om witwassen van geld en het financieren van terreur te bestrijden, zei minister-afgevaardigde Faouzi Lekjaa (Financiën).

Iedereen die met meer dan 100.000 DH aan geld, waardepapieren en/of waardedragers de grens oversteekt is voortaan wettelijk verplicht dit te melden. "De nieuwe maatregel heeft geen invloed op buitenlandse investeringen en heeft tot doel de invoer van fondsen om terrorisme te financieren te controleren.", aldus Lekjaa.

Rabat probeert met de wetswijziging te voorkomen dat het land door internationale financiële waakhonden op grijze of zwarte lijsten wordt gezet. Marokko werd begin dit jaar verwijderd van de 'grijze lijst' van de Europe Unie (EU).

Het land stond sinds 2017 op de grijze lijst van de EU maar heeft de situatie dusdanig verbetert dat een verwijdering van de grijze lijst mogelijk maakte. Wel staat Marokko nog steeds op de watchlist van de Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementele organisatie die de normen vaststelt voor de antiwitwaswetgeving.



Marokko heeft politieke toezegging gedaan om de samenwerking met FATF en de Financial Action Task Force in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (GAFIMOAN) om de doeltreffendheid van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT), te verbeteren.

In de praktijk zal weinig veranderen, het was voorheen al erg moeilijk om met geld de Marokkaanse grens over te steken.

