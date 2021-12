Marokko waarschuwt voor nepnieuws over heropening grenzen

De Marokkaanse regering heeft woensdagavond gewaarschuwd voor geruchten over op handen zijnde hervattingen van het internationaal reisverkeer.

Eerder vandaag meldden meerdere nieuwsdiensten dat de coronacommissie van het zorgministerie heeft geadviseerd om de grenzen te heropenen.

In een verklaring die woensdagavond werd gepubliceerde weerlegt het ministerie de berichtgeving en omschrijft de geruchten als "nepnieuws". De coronacommissie komt indien nodig wekelijks bijeen om de nationale en internationale epidemiologische situatie te beoordelen en om op basis van wetenschappelijke analyse aanbevelingen te doen aan minister Khalid Ait Taleb (Volksgezondheid), licht de verklaring toe.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de pers heeft de commissie niet geadviseerd om de grenzen te heropenen. Daarentegen heeft de commissie wel gewaarschuwd voor eventuele tegenslagen in de besmettingscijfers gezien de opkomst van de Omicron-variant.



Marokko sloot eind november de grenzen en schortte voor twee weken alle internationale passagiersvluchten op. De regering besluit donderdag of de maatregel voor nog eens twee weken zal worden verlengd.

Eerder werd gemeld dat het vliegverbod hoogstwaarschijnlijk tot na de jaarwisseling zal duren om te voorkomen dat de aankomende feestdagen zullen leiden tot hogere besmettingscijfers.

