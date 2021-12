Eis van Taghi om andere onderzoeksrechters afgewezen

Een eis van Ridouan Tahgi, hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, om andere onderzoeksrechters is afgewezen.

Dat heeft de wrakingskamer van de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald.

Een kantoorgenoot van advocaat Inez Weski, de advocaat van Taghi, verzocht op 17 november tijdens een besloten zitting bij de rechter-commissaris om uitstel van een getuigenverhoor dat twee dagen later gepland stond.

Ze voerde aan dat Weski ziek was. De onderzoeksrechters willigden het verzoek niet in, waarna een wrakingsverzoek volgde. Wraking is een verzoek aan de rechtbank om een rechter in de zaak te vervangen omdat die partijdig zou zijn.



De wrakingskamer van de rechtbank kwam op 2 december bijeen in een besloten zitting. De wrakingskamer oordeelt "dat een rechterlijke (tussen)beslissing in beginsel geen grond kan vormen voor wraking". Daarbij verwijst de wrakingskamer naar een uitspraak van de Hoge Raad uit 2018. Volgens de wrakingskamer is uit de omstandigheden niet gebleken dat de verdediging van Taghi niet serieus is genomen. Ook was geen sprake van vooringenomenheid, aldus het oordeel van de wrakingskamer.

In september dit jaar werd een wrakingsverzoek van Weski tijdens een openbare zitting in Marengo afgewezen. Toen wraakte de raadsvrouw de rechtbank nadat deze had beslist dat ze niet tijdens de zitting een presentatie mocht houden over appjes van de kroongetuige.

© ANP 2021