RIVM: Opnieuw minder dan 20.000 coronagevallen, gemiddelde daalt verder

Voor de derde dag op rij komt het aantal positieve coronatests onder de 20.000 uit.

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 19.838 meldingen dat het coronavirus was vastgesteld. In de drie weken tot en met maandag waren er juist constant meer dan 20.000 positieve tests, op één dag met een storing na.

Het aantal positieve tests ligt donderdag wel iets hoger dan op dinsdag en woensdag, maar het is gebruikelijk dat het aantal bevestigde besmettingen in de loop van de week iets oploopt.

Gemiddelde

In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 144.254 positieve tests, gemiddeld 20.608 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 20 november, bijna drie weken geleden. Het gemiddelde daalt voor de vierde dag op rij.



Rotterdam telde afgelopen dag 814 positieve tests, Amsterdam 682 en Den Haag 518. Daarna volgen Eindhoven (364) en Utrecht (285). Alleen op Schiermonnikoog en Vlieland testte niemand positief.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen blijft voorlopig nog wel stijgen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 78 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat is het hoogste aantal sinds 23 februari.



Onder de doden zijn zeven inwoners van Amsterdam en vier mensen uit Amstelveen. Den Haag, Arnhem en Ridderkerk hadden elk drie gestorven inwoners. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil overigens niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het instituut 396 sterfgevallen, gemiddeld bijna 57 per dag. Ook dat is het hoogste niveau sinds 23 februari.

