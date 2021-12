Slob benadrukt: kabinet wil scholen openhouden rond kerstvakantie

Het is de inzet van het kabinet om basis- en middelbare scholen ook rond de kerstvakantie volledig open te houden.

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) twittert dat dit het standpunt "is en blijft". Het kabinet lijkt er dan ook geen voorstander van om de kerstvakantie te verlengen.

Het Outbreak Management Team had het kabinet eerder geadviseerd hierover na te denken. Op scholen zijn veel besmettingen en kinderen kunnen het virus meenemen naar bijvoorbeeld hun grootouders.

Vooral tijdens de feestdagen is dit risico groot, omdat de scholen op de dag voor Kerstmis nog open zijn. Door de kerstvakantie naar voren te halen, is de kans kleiner dat kinderen met kerst besmet zijn en vervolgens hun grootouders kunnen aansteken, aldus het OMT.



Slob begrijpt dat scholen zich zorgen maken over het hoge aantal besmettingen onder leerlingen. "Het is zwaar, velen snakken naar vakantie", schrijft hij. Tegelijk zeggen scholen ook open te willen blijven, zodat de leerlingen naar school kunnen.

De eerdere schoolsluitingen vanwege corona hebben voor veel leerachterstanden en psychisch leed gezorgd.



Opvang

Mochten scholen toch eerder dichtgaan, dan moet er volgens het OMT aandacht zijn voor de opvang kinderen met ouders die een cruciaal beroep uitoefenen en voor kwetsbare kinderen in het speciaal onderwijs. Tijdens eerdere schoolsluitingen werd er voor hen ook speciale opvang geregeld.

Het kabinet besluit volgende week of de huidige coronamaatregelen langer blijven gelden, of dat ze zelfs worden aangescherpt. Dinsdagavond geven demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge een toelichting op het besluit in een persconferentie.

© ANP 2021