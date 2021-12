Aantal Omicron-gevallen wereldwijd stijgt naar bijna 1800

Nog eens zo'n driehonderd mensen van over de hele wereld blijken de Omicron-variant van het coronavirus onder de leden te hebben.

Het totale aantal bevestigde gevallen is gestegen van 1458 naar 1780, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC.

De variant is inmiddels in 57 landen opgedoken. Het werkelijke aantal besmettingen kan aanzienlijk hoger liggen, omdat niet iedereen zich laat testen en omdat niet alle testmonsters worden onderzocht.

Volgens het ECDC is de Omicron-variant aangetroffen bij 402 inwoners van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Denemarken is daar koploper met 99 bevestigde besmettingen, gevolgd door Portugal (37) en Frankrijk (37), Nederland (36), Noorwegen (33) en België (30).



Alle mensen bij wie het virus is aangetroffen, hadden milde klachten of helemaal geen symptomen. Voor zover nu bekend is nog niemand aan de Omicron-variant overleden.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de meeste bevestigde gevallen, namelijk 568, ruim honderd meer dan op woensdag. Zuid-Afrika telt 397 Omicron-gevallen.

© ANP 2021