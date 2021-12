Marokko: geen besluit over verlenging reisverbod, wel onderzoek naar repatriëringsmogelijkheden gestrande Marokkanen

Marokko bestudeert mogelijkheden om de in het buitenland gestrande Marokkanen te repatriëren.

Dat zei de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid, Khalid Ait Taleb, donderdag tijdens de wekelijkse coronapersonconferentie.

Er is echter nog geen besluit genomen over een eventuele verlenging van het reisverbod dat eind november voor twee weken werd ingevoerd, maar de zoektocht naar een repatriëringsprotocol schetst het beeld dat het reisverbod, dat tot en met maandag 13 december geldt, hoogstwaarschijnlijk zal worden verlengd.

De zorgminister verdedigde de abrupte sluiting van de grenzen. Volgens hem is Marokko een "groene zone" en hebben de reisbeperkingen daar aan bijgedragen. De epidemiologische situatie in het land is "stabiel" maar dat betekent niet dat het land zich buiten de gevarenzone bevindt. Er wordt ook gekeken naar de situatie in het buitenland bij de besluitvorming over de coronamaatregelen.



"We houden rekening met indicatoren met betrekking tot het aantal infecties, kritieke gevallen, de bezetting in het ziekenhuis en intensive-care-afdelingen, evenals het aantal besmettingsgevallen per 100.000 inwoners", verklaarde de minister.

Volgens Ait Taleb ervaren buurlanden en landen waarmee Marokko veel banden heeft, vooral in Europa, "een verslechtering van de gezondheidssituatie". Die landen worden volgens de minister gedwongen om te anticiperen op de eindejaarsvakantie. "Elk landt bestudeert zelf de eigen capaciteiten op het gebied van gezondheidsinfrastructuur en menselijke hulpbronnen".



Ondanks de gunstige besmettingscijfers maakt de zorgminister zich nog wel zorgen over de Omicron-variant. "We zijn omringd door andere landen en we moeten er voor zorgen dat we de behaalde winst niet verliezen.", drong hij aan.

De regering bestudeert momenteel de mogelijkheden om Marokkanen die in het buitenland zijn gestrand te repatriëren. "Een speciaal voor dit doel opgesteld gezondheidsprotocol moet zorgen voor een veilige terugkeer, vooral voor degenen die terugkeren uit zwaar getroffen gebieden", aldus Ait Taleb.

Tot slot herinnerde de zorgminister aan de landelijke vaccinatiecampagne en riep ongevaccineerden op zich alsnog te laten prikken.

