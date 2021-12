Macron noemt diplomatieke boycot Winterspelen 'symboolpolitiek'

De Franse president Emmanuel Macron vindt een diplomatieke boycot van de Winterspelen in Beijing "onbelangrijk" en een "zeer kleine en symbolische" maatregel.

Ook de Verenigde Naties doen niet mee aan het mijden van het sportevenement. VN-chef António Guterres liet donderdag weten dat hij de opening van de Winterspelen in februari volgend jaar zal bijwonen, op uitnodiging van het IOC.

"We moeten duidelijk zijn", zei Macron donderdagavond. "Of we zeggen: we doen een volledige boycot en we sturen geen atleten, of we proberen de situatie te verbeteren met effectieve maatregelen." De Franse president zei voorstander te zijn van "maatregelen die een bevredigende uitkomst hebben".

Hij is het niet eens met de stap van de Verenigde Staten, Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Zij besloten eerder geen diplomaten naar China te sturen voor het bijwonen van de Winterspelen uit protest tegen de schending van mensenrechten, met name onder Oeigoeren in de overwegend islamitische regio Xinjiang in het noordwesten van het land.



De nieuwe Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, hield zich na een kennismakingsbezoek aan haar Franse ambtsgenoot Yves Le Drian nog op de vlakte over maatregelen.

Zij wil in Europees verband een standpunt innemen.

© ANP 2021