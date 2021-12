RIVM: 17.562 nieuwe coronagevallen, laagste aantal in bijna maand tijd

Het aantal nieuwe coronagevallen gaat verder omlaag. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 17.562 positieve tests geregistreerd.

Dat is het laagste aantal sinds 14 november, bijna een maand geleden. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bericht dat het coronavirus 140.208 keer bij mensen is aangetroffen. Dat is 7 procent minder dan in de week ervoor. Het is de grootste afname op weekbasis sinds 30 september, voor het begin van de huidige golf.

Gemiddeld komt het neer op 20.030 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 20 november, drie weken geleden.

Randsteden

Amsterdam telde 652 positieve tests, Rotterdam 630 en Den Haag 551. Daarna volgen Utrecht (459), Amersfoort (249) en Apeldoorn (247). Alleen op Ameland en Vlieland testte niemand positief.



Het aantal doden door het coronavirus blijft wel oplopen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM 85 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn gestorven. Dat is het hoogste aantal sinds 23 februari. Onder de doden zijn acht inwoners van Maastricht.

Verder hadden de gemeenten Rotterdam, Utrecht, Haarlem en Berg en Dal elk vier meldingen van sterfgevallen. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.



Hoog gemiddelde

In de afgelopen zeven dagen zijn 419 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo'n 60 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 18 februari.

Het totale aantal doden door het coronavirus stijgt vrijdag tot boven de 20.000. Sinds het begin van de epidemie, in februari vorig jaar, zijn minstens 20.004 mensen door toedoen van het virus overleden. Het werkelijke aantal ligt hoger.

