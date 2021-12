Amerikaanse inflatie loopt op tot hoogste niveau sinds 1982

De prijzen die Amerikaanse consumenten voor goederen en diensten betalen zijn sinds 1982 niet zo hard gestegen als in november.

Bedrijven zien zich door stijgende grondstofprijzen, personeelstekorten en logistieke knelpunten gedwongen de hogere kosten door te berekenen in de prijzen.

De kosten voor het dagelijks leven stegen daardoor in de Verenigde Staten vorige maand met 6,8 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De inflatie is precies gelijk aan de gemiddelde verwachting van economen gepeild door persbureau Reuters.

Als de zeer sterk schommelende prijzen voor voedingswaren en energie niet worden meegerekend, steeg de inflatie tot 4,9 procent op jaarbasis. Dat is de sterkste toename sinds juni 1991.



De sterke prijsstijgingen worden voor een groot deel veroorzaakt door het snelle en krachtige economisch herstel van de coronacrisis. Producenten hebben daardoor weer veel meer grondstoffen nodig. Dat zorgt voor tekorten en hogere transportkosten.

Hoge inflatie

In oktober lag de inflatie met 6,2 procent al op het hoogste niveau sinds 1990. In juni 1982 bedroeg de geldontwaarding in de VS 7 procent, na pieken van meer dan 14 procent in maart en april 1980. De Amerikaanse economie verkeerde destijds in een diepe en aanhoudende recessie.



De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Fed-voorzitter Jerome Powell liet eind november al weten dat de coronasteun voor de grootste economie ter wereld sneller moet worden afgebouwd als de inflatie hardnekkiger blijkt te zijn dan eerder verwacht.

De Fed is in november begonnen met de afbouw van de coronasteun. Volgende week houdt de centrale bank zijn laatste beleidsvergadering van dit jaar, waarin een versnelde afbouw kan worden besproken.

Volgens de huidige planning is de steunafbouw halverwege 2022 afgerond.

© ANP 2021