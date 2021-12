Seks-voor-cijfers: 5 hoogleraren Settat-universiteit verschijnen voor de rechtbank

Het proces tegen de vijf hoogleraren die betrokken zijn bij het seksschandaal aan de Hassan I Universiteit in Settat is deze week begonnen.

Seksuele intimidatie, aanzetten tot losbandigheid, discriminatie op grond van geslacht en psychologisch geweld. Het zijn de zware beschuldigingen tegen vijf professoren van de Hassan I Universiteit van Settat.

Een van hen, de hoogleraar economie, wordt ook beschuldigd van aanranding en verscheen woensdag voor de strafkamer van het hof van beroep van Settat. Het proces tegen zijn vier collega's begon de dag ervoor. Het viertal mag het proces in vrijheid afwachten.

Seksschandalen op universiteiten

Het nieuws over leraren die in ruil voor seks hogere cijfers toekennen aan vrouwelijke studenten gaat al sinds 2016 rond maar het grootschalig politieonderzoek naar het seksschandaal is eerder dit jaar pas begonnen en heeft tot dusver geleidt tot het ontslag van de decaan.



Volgens Mohamed el Omari, voorzitter van het Marokkaanse Mensenrechtennetwerk in Ben Ahmed die de slachtoffers vertegenwoordigt, "heeft het onderzoek van de gerechtelijke politie (BNPJ) binnen de universiteit bijna zeven maanden geduurd". Het leidde tot de arrestatie van vijf hoogleraren.

"Het zijn de serieuze studenten die het meest te lijden hebben van deze affaire", zegt El Omari tegen nieuwsdienst Medias24, hij is er van overtuigd dat meer leraren bij het schandaal betrokken zijn en dat "deze elementen nog moeten worden onthuld".



"Het was een tijdbom die uiteindelijk ontplofte en nu de reputatie van de universiteit schaadt en een negatieve invloed heeft op de toekomst van studenten wiens diploma's nu in twijfel worden getrokken".

Dat betreurt ook El Kbir Meshali, tijdelijk hoogleraar aan de Faculteit Juridische en Politieke Wetenschappen. Hij meent dat "het belang van de universiteit voorop staat. Haar reputatie, de waarde van de diploma's en de vaardigheden van zijn laureaten zullen in twijfel worden getrokken als gevolg van deze affaire".



"Al deze hoogleraren begeleidden studenten, met name in het kader van doctoraatsthesissen. Nu ze het onderwerp zijn van gerechtelijke procedures, en sommigen in detentie zitten, zijn hun studenten de weg kwijt, ook omdat andere professoren weigeren de begeleiding over te nemen", vervolgt professor Meshali.

Het is niet de eerste keer dat een onderwijsinstelling verwikkeld raakt in een seksueel schandaal. In 2017 werd een hoogleraar wiskunde aan de Abdel Malek Saadi Universiteit ontmaskerd nadat hij een vergelijkbare afspraak met zijn studenten had gemaakt.



Er lekten berichten uit van een voormalige student waarin werd beschreven dat de professor zijn studenten ten minste vier jaar betere cijfers heeft aangeboden in ruil voor seks.

De Al-Akhawayn-universiteit in Ifrane (AUI) werd eerder dit jaar ook in verband gebracht met beschuldigingen van wanbeheer van gevallen van seksuele intimidatie. De directie van de onderwijsinstelling ontsloeg een homoseksuele leraar wegens vermeend ongepast gedrag.



De zaak kwam aan het licht nadat intieme foto's van de onderwijzer waren gelekt naar zowel studenten als personeel. Studenten verweten de school van het onvoldoende verstrekken van ondersteunende middelen voor studenten en docenten die het slachtoffer zijn geworden van aanranding terwijl ze op de campus waren.

Het schandaal had verstrekkende gevolgen voor de school en resulteerde in een tijdelijke opschorting van de financiering vanuit het Middle East Partnership Initiative (MEPI) van de Verenigde Staten.

Zowel AUI als de Hassan I Universiteit behoren tot de beste onderwijsinstellingen in Marokko en worden vermeld in wereldwijde universitaire ranglijsten.

