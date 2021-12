Nederlander (73) aangehouden in Marokko voor moord op echtgenote

De politie in Fez heeft vrijdagmiddag een 73-jarige Nederlander aangehouden in verband met een moordzaak uit 2010.

Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.

De man wordt er van verdacht zijn vrouw, met voorbedachte rade, te hebben vermoord in 2010. Interpol had in opdracht van Nederlandse justitie een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

De verdachte is in hechtenis genomen in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland.

