Tanger-drama: 18 maanden cel voor eigenaar naaiatelier waar 28 doden vielen

De rechtbank in Tanger heeft de eigenaar van een naaiatelier veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden nadat in zijn werkplaats 28 doden vielen.

Ook moet hij een geldboete betalen van 1000 DH (€ 95). De rechtbank achtte de man schuldig aan dood door schuld, het toebrengen van onopzettelijk letsel, het overtreden van de veiligheidsvoorschriften en het exploiteren van een textielwerkplaats zonder vergunning. De ondernemer zat sinds zijn aanhouding in voorarrest (negen maanden) en komst over negen maanden vrij.

De rechtbank besloot tevens dat Amandis, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van de water-, elektriciteitsvoorzieningen in de woonwijk, een schadevergoeding moet betalen van 200.000 DH (€ 19.000).

Tanger werd in februari opgeschrikt door het nieuws dat minstens 28 medewerkers van een naaiatelier werden geëlektrocuteerd nadat de ondergrondse ruimte waarin zij werkten onder water kwam te staan.



De "clandestiene" naaiatelier was naar verluidt al meer dan 20 jaar gehuisvest in een ondergrondse garage, gelegen onder een woonvilla in Hay Alinas, nabij El Mers.

Al snel bleek dat de autoriteiten wel degelijk op de hoogte waren van het bestaan van de naaiatelier. De onderneming, die opereerde vanuit een ondergrondse parkeergarage, stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, betaalde belasting, gaf werknemers aan bij het sociale zekerheidsfonds CNSS en werd bovendien regelmatig bezocht door de arbeidsinspectie.



De onderneming heeft tijdens de uitbraak van het coronavirus in april 2020 zelfs mondkapjes geproduceerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid.

Het tragische ongeval veroorzaakte veel ophef en kritiek wegens het gebrek aan toezicht op het welzijn van werknemers die actief zijn in de informele sector in het land. De informele sector in Marokko telt 2,4 miljoen werknemers, waarvan 54 procent behoort tot de textielindustrie.

