Veel minder coronavaccins naar armere landen dan gepland

Armere landen krijgen veel minder coronavaccins dan beloofd.

Het internationale vaccinatiehulpprogramma Covax moest zijn doelstelling inmiddels meer dan halveren.

Covax, dat vaccins wil delen met minder welvarende landen, streeft er nu naar om eind dit jaar 800 miljoen doses te hebben afgeleverd. Maar functionarissen zeggen dat zelfs dit lagere aantal niet is gegarandeerd, meldt de Amerikaanse krant The Washington Post. Aanvankelijk was het doel van Covax om dit jaar 2 miljard doses te verspreiden.

Covax zag zich gedwongen de ambities te verlagen door trage leveringen van fabrikanten, het hamsteren van vaccins door rijke landen en door problemen met de distributie in de landen die de vaccins krijgen.



Nederland beloofde 22 miljoen doses aan Covax. Volgens demissionair minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zijn inmiddels 16 miljoen vaccins onderweg. Maar Covax heeft hiervan maar een "paar honderdduizend" weggegeven, onder meer aan Laos.

De bewindsman vindt de distributie van het vaccin door Covax veel te lang duren. Hij heeft aan de organisatie doorgegeven dat die "absoluut versneld" moet worden.

