Marokko verwacht 'groot gebaar' van Spanje alvorens betrekkingen te hervatten

Rabat verwacht eerst een "groot gebaar" vanuit Madrid alvorens over kan worden gegaan tot het herstellen van de diplomatieke betrekkingen.

Dat meldt het Spaanse dagblad ABC. De diplomatieke crisis tussen de twee landen bereikte medio mei een hoogtepunt na de massale illegale migratieoperatie in de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika. Duizenden Marokkanen en sub-Sahara migranten wisten vanuit Marokko het Spaanse grondgebied te bereiken, naar verluidt omdat Marokkaanse grenswachten niet ingrepen als vergelding voor de Spaanse onverschilligheid in de Polisario-kwestie die tot uiting kwam door de Spaanse verwelkoming van separatistenleider Brahim Ghali.

Sindsdien zijn er twee contactmomenten geweest tussen de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares, en zijn Marokkaanse ambtgenoot, Nasser Bourita. Het eerste telefonische onderhoud gebeurde in september en het tweede vond eind november plaats toen Bourita zich verontschuldigde voor het niet bijwonen van het mediterraans forum (UPM) dat op 29 november in Barcelona werd gehouden.

Volgens de krant heeft Rabat een fysieke ontmoeting tussen de twee topdiplomaten vermeden, anticiperend op het "grote gebaar" van Madrid dat het startsein moet geven om de betrekkingen te herstellen.



"Om een ​​hernieuwde vriendschap en een echt nieuw begin te hebben, heeft Marokko Spanje nodig om mee te doen. Het moet het 'vriendelijke en strategische partnerland' boven de rest stellen", meldt een diplomatieke bron aan ABC.

Het is echter onduidelijk wat er precies wordt bedoeld met dit "grote gebaar" maar volgens de Spaanse krant zijn Rabat en Madrid al maandenlang "in de grootste discretie" aan het onderhandelen over een verzoeningsovereenkomst.



"Er is nog steeds geen overeenstemming tussen de delegaties die zijn aangewezen door de twee landen, die verwikkeld zijn in een impasse om te voorkomen dat ze verder gaan dan de rode lijnen die de buurlanden hebben gezet toen ze besloten om de communicatie te hervatten.", citeert ABC. Telkens wanneer de regering naar de kwestie wordt gevraagd, is het antwoord hetzelfde: "Dit is een gevoelig onderwerp".

Centraal in de onderhandelingen is het Spaanse standpunt over de Sahara-kwestie, vermoedt de krant. De verwachtingen van Marokko zijn om een ​​aantal redenen niet ingelost, waaronder de kwestie van internationale legaliteit waar het EU-tribunaal een maand geleden nog aan herinnerde: "De Westelijke Sahara is een niet-autonoom gebied voor de VN en de soevereiniteit en de uiteindelijke status van dit grondgebied is niet opgelost".

Bovendien kan Spanje de soevereiniteit van het betwiste gebied niet erkennen aan één van de claimende partijen: "Het zou zeer riskant zijn een precedent te scheppen dat zou kunnen worden overgedragen aan andere gebieden".

