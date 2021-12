Marokko, Israël en VS vieren binnenkort verjaardag drieledige barterdeal

Buitenlandministers Nasser Bourita (Marokko) en Antony Blinken (Verenigde Staten) en de Israëlische premier Yair Lapid staan binnenkort stil bij de eerste verjaardag van de tripartiete overeenkomst.

Op 22 december 2020 ondertekenden de drie landen de verklaring die het herstel van de betrekkingen tussen Marokko en Israël markeerde. In de gezamenlijke verklaring werd vastgesteld dat de drie landen zullen samenwerken om de betrekkingen op alle gebieden te versterken, waaronder handel, toerisme en technologie.

De jubileumceremonie stond aanvankelijk gepland als een fysieke bijeenkomst maar door de opkomst van de Omicron-variant van het coronavirus zal waarschijnlijk gekozen worden voor een meer ingetogen virtuele bijeenkomst.

De jubileumceremonie zal bovendien de eerste verjaardag markeren van het besluit van de Verenigde Staten (VS) om de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara te erkennen. In december 2020 kondigde de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump aan dat zijn land de territoriale integriteit van Marokko erkent.



"Marokko erkende de Verenigde Staten in 1777. Het is dus passend dat we hun soevereiniteit over de Westelijke Sahara erkennen" zei Trump destijds in een bericht op Twitter. Het besluit werd toegejuicht door de Marokkaanse regering en het Marokkaanse volk, evenals door landen en organisaties die de territoriale integriteit van Marokko ondersteunen.

Het besluit van de VS veroorzaakte daarentegen veel weerstand en woede bij de separatisten van het Polisario-Front en landen die zich verzetten tegen het Marokkaanse standpunt, zoals buurland Algerije.



Sindsdien heeft Algiers en haar lobbyisten in Washington geprobeerd de nieuwe Amerikaanse regering ervan te overtuigen het besluit van Trump terug te draaien.

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden bevestigde echter het standpunt van de voormalige Amerikaanse regering en benadrukte haar steun voor het Marokkaanse autonomieplan.

© MAROKKO.NL 2021