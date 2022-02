142.000 Europese doden door extreem weer in afgelopen 40 jaar

In de afgelopen veertig jaar zijn 142.000 Europeanen overleden door extreem weer, zoals hittegolven en overstromingen.

Het Europees Milieuagentschap EEA meldt donderdag in een nieuw rapport dat vooral hittegolven voor veel doden zorgden. Al met al kostte extreem weer Europa in de afgelopen vier decennia bijna 510 miljard euro.

De hittegolf in de zomer van 2003 kostte aan zo'n 80.000 inwoners van Europa het leven. Sindsdien veroorzaakten vergelijkbare hittegolven "significant minder slachtoffers", omdat veel landen zich volgens het rapport beter hebben voorbereid. Zo werd er in meer gebouwen airconditioning geïnstalleerd.

Drie procent van de extreme weergebeurtenissen veroorzaakte zo'n 60 procent van alle financiële schade. Duitsland werd met 42.000 doden en 107 miljard euro aan schade het zwaarst getroffen, gevolgd door Frankrijk (26.700 doden en 99 miljard euro) en Italië (21.600 doden en 90 miljard euro).



Slechts 23 procent van alle materiële schade was verzekerd, al zijn er grote verschillen tussen landen. In Roemenië en Litouwen was met één procent van de schade het minst verzekerd, terwijl Nederland (55 procent) en Denemarken (56 procent) juist veel materiële schade verzekerd was.

Het Milieuagentschap nam natuurrampen zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen niet op in het rapport, omdat deze niet meteorologisch zijn.

