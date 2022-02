Amerikaanse experts vinden mogelijk oorzaak Havana-syndroom

Een panel van wetenschappers heeft mogelijk een oorzaak gevonden voor het Havana-syndroom waar Amerikaanse diplomaten op meerdere ambassades door zijn getroffen.

Amerikaanse inlichtingendiensten melden woensdag in een rapport dat "elektromagnetische energie en ultrageluid" een deel van de klachten mogelijk veroorzaakten. Deze zogenoemde "gepulseerde elektromagnetische energie" zou door mobiele apparaten kunnen worden uitgezonden, stelt het panel van technologische en medische experts.

Die conclusie is behoorlijk anders dan die van de CIA, die vorige maand nog stelde dat er geen bewijs was gevonden dat buitenlandse mogendheden verantwoordelijk zouden zijn voor het mysterieuze syndroom. Wel gaf de Amerikaanse geheime dienst toe dat van de ongeveer duizend onderzochte gezondheidsincidenten bij Amerikaanse diplomaten, er ongeveer twintig onverklaard bleven.

In 2016 werden ambassademedewerkers voor het eerst ziek door het Havana-syndroom. Het ging om Amerikaanse ambassademedewerkers in Havana, de hoofdstad van Cuba. Sindsdien zijn de klachten, zoals misselijkheid, duizeligheid, migraine, geheugenverlies en slechter kunnen horen, in meer landen waargenomen.



Het panel van wetenschappers, dat vorig jaar werd aangesteld door de Amerikaanse inlichtingenchef Avril Haines en CIA-baas William Burns, noemt de symptomen "divers en mogelijk het gevolg van meerdere mechanismen". Volgens de wetenschappers kan een deel van de gezondheidsincidenten "niet gemakkelijk worden verklaard door omgevingsfactoren of medische aandoeningen".

Burns schrijft in een verklaring dat het panel niet op zoek was naar een mogelijke dader, maar moest helpen bij het zoeken naar de oorsprong van de mysterieuze kwalen. De Amerikaanse inlichtingendiensten blijven onderzoek doen naar het syndroom.



Een van de eerder gehoorde theorieën is dat Rusland achter de klachten zit door aanvallen uit te voeren met microgolven. Daar werd nooit bewijs voor gevonden.

Een andere theorie is dat mensen ziek zijn geworden nadat ze hadden gehoord van de klachten en dachten dat het hun ook overkwam.

© ANP 2022