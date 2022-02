Marokko neemt deel aan Amerikaanse marine-oefening

De Marokkaanse marine neemt deel aan de door de Verenigde Staten (VS) geleide Internationale Maritieme Oefening (IMX).

De oefeningen vinden plaats op verschillende locaties in de Arabische Golf, de Arabische Zee, de Golf van Oman, de Rode Zee en de Noord-Indische Oceaan.

Ook Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein, Oman, Saoedi-Arabië en Israël nemen deel aan de oefeningen die tot 17 februari plaatsvinden. De training omvat 9.000 personeelsleden en 50 schepen uit meer dan 60 landen en internationale organisaties, aldus de Amerikaanse marine.

Het is de eerste keer dat de Israëlische marine deelneemt aan de oefening. Marokko heeft daarentegen aan verschillende soortgelijke marine- en militaire oefeningen over de hele wereld meegedaan.



In maart 2021 namen Marokko en de VS deel aan de militaire oefeningen 'Lightning Handshake', vlak voor de Marokkaanse kust. In december van hetzelfde jaar voerde Marokko een marine-oefening uit met de Amerikaanse marine in de Straat van Gibraltar.

Naast de training met de VS, nam de Marokkaanse marine vorig jaar in november deel aan een gezamenlijke oefening met de Pakistaanse marine.



