Spaanse president Sanchez doet vanuit Dubai opnieuw een oproep aan Marokko

De Spaanse president Pedro Sánchez heeft tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) opnieuw aangegeven de relatie met Marokko te willen versterken.

Sánchez bracht samen met ministers Jose Manuel Albares (Buitenlandse Zaken) en María Reyes Maroto Illera (Handel en Industrie) een bezoek aan de Emiraten om het Spanje-paviljoen op de Expo Dubai 2020 in te huldigen.

Tijdens een persconferentie in het Spaanse paviljoen zei Sanchez Marokko altijd te hebben beschouwd als een strategische bondgenoot, hij noemde daarbij thema's als immigratie, economische ontwikkeling en veiligheid.

"De relatie is positief. Het is onze ambitie om deze bilaterale samenwerking te versterken", zei Sanchez. Hij benadrukte daarentegen dat Spanje "een zeer belangrijke bondgenoot" van Marokko is binnen de Europese Unie.



Migratie

In mei vorig jaar legde Sanchez een soortgelijke verklaring af tijdens de migratiecrisis waarbij duizenden Afrikaanse migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta wisten te bereiken. Marokko zou de bestorming van de exclave oogluikend hebben toegestaan nadat Madrid besloot de gezochte separatistenleider en mensenrechtenschender Brahim Ghali met open armen te ontvangen.

"We moeten Marokko er altijd aan herinneren dat er binnen de Europese Unie geen grotere bondgenoot is dan Spanje bij het verdedigen van de strategische belangen van Marokko. We willen een relatie die zo constructief mogelijk is, maar die moet gebaseerd zijn op twee hoofdassen: vertrouwen en respect", zei de Spaanse leider vorig jaar op dreigende toon vanuit Brussel.



Rabat heeft tot dusver altijd aangegeven "meer duidelijkheid" en een "groot gebaar" van Spanje te verwachten alvorens de diplomatieke relatie weer kan worden aangehaald. Centraal in de onderhandelingen staat het Spaanse standpunt over de Sahara-kwestie.

Spanje beweert daarentegen de soevereiniteit van het "betwiste gebied" niet te kunnen toekennen aan één van de claimende partijen: "De Westelijke Sahara is een niet-autonoom gebied voor de VN en de soevereiniteit en de uiteindelijke status van dit grondgebied is niet opgelost. (...) Het zou zeer riskant zijn een precedent te scheppen dat zou kunnen worden overgedragen aan andere gebieden", aldus een Spaanse diplomatieke bron tegenover nieuwsdienst ABC.

