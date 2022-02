Marokko doet beroep op werkgevers na bezorgdheid over stagnerende boostercampagne

De regering roept de hulp in van werkgevers in een poging de vaccinatiecampagne en het toedienen van vaccinboosters te versnellen.

Regeringsleider Aziz Akhannouch bracht woensdag een bezoek aan ondernemersvereniging CGEM. Hij werd daarbij vergezeld door ministers Khalid Ait Taleb (Volksgezondheid) en Nadia Fettah Alaoui (Financiën). Doel van de samenkomst was om werkgevers aan te moedigen een vaccinatieplan voor hun werknemers op te stellen.

De regering spreekt van een "kleine crisis" nu de vaccinatiebereidheid een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Veel burgers weigeren de boosterprik te laten zetten; slechts 4,5 miljoen van de 23 miljoen dubbel gevaccineerden heeft een derde prik gehaald.

"We verliezen alle voorsprong die we hebben op het virus omdat we de beschermende inspanning verliezen die het vaccin biedt", zei Akhannouch. Hij benadrukte dat het vaccin het meest effectieve wapen tegen de pandemie blijft.



"Mensen die hun vaccinatieschema hebben voltooid hoeven zich geen zorgen te maken over de Omicron-golf", aldus de premier die het "ondenkbaar" vindt dat er nog steeds mensen zijn die zich niet laten vaccineren en daarmee bijdragen aan de verspreiding van het virus.

"We hebben solidariteit nodig en er zullen de komende dagen beslissingen worden genomen om vaccinatie zo snel mogelijk te veralgemenen. We willen daarbij de inzet van bedrijfsleiders als het gaat om bewustwording bij het personeel.". De premier roept bedrijfsleiders op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Hij sloot daarbij niet uit dat werkgevers de vaccinweigeraars kunnen "vragen" om thuis te blijven.

© MAROKKO.NL 2022