Ontknoping reddingsoperatie Rayan nadert, reddingswerkers bereiken bijna diepte van 32 meter

De reddingsoperatie om Rayan te bevrijden is bijna voltooid, reddingswerkers hebben een diepte bereikt van meer dan 25 meter en hebben het einde van de tunnel in zicht.

De 5-jarige Rayan zit sinds dinsdag vast in een 32-meter diepe put in Agran, een klein dorpje in de gemeente Tamrout (provincie Chefchaouen).

Door de diepte en nauwheid van de put ondervinden hulpdiensten veel moeite met het uitvoeren van reddingswerkzaamheden. De put heeft een diameter van minder dan 50 centimeter en is minstens 32 meter diep, ongeveer even hoog als een gebouw met 10 verdiepingen.

Pogingen van reddingswerkers en vrijwilligers om Rayan uit zijn benarde positie te bevrijden gaan onverminderd door. De reddingsoperatie begon woensdag omstreeks 05:00 uur en de autoriteiten zetten alle beschikbare hulpmiddelen in. Lokale autoriteiten hebben vijf bulldozers en ander materieel ingezet om rond de waterput te graven. Ook staat een medische helikopter paraat om hulp te bieden.



Hulpdiensten slaagden er woensdag in te verifiëren dat Rayan nog in leven is door een cameratelefoon te bevestigen aan een snoer en deze in de put te laten zakken. Ook hebben reddingswerkers, met behulp van buizen, zuurstof en water naar de bodem laten zakken.

Meerdere jongemannen uit het dorp hebben zich vrijwillig in de put laten zakken maar alle pogingen mislukten omdat de waterput te nauw is en door zuurstofgebrek de kans op verstikking groot is.



Inmiddels volgt het hele land de reddingsoperatie op de voet en ook de buitenlandse pers heeft over het incident bericht. Op sociale netwerken zijn hashtags #SaveRayan en #OurHeartsAreWithRayan trending.



Waterput

Rayan was dinsdag op pad met zijn ouders toen hij voor het toeziend oog van zijn ouders door de aarde werd "opgeslokt". Ingeroepen familieleden zochten naar Rayan maar konden hem nergens vinden totdat ze gekreun hoorden komen uit de diepten van de aarde. Om onverklaarbare reden was de uitgegraven waterput niet afgezet.

Rayan bracht zijn eerste nacht door op de bodem van de waterput, vechtend tegen uitdroging en gebrek aan zuurstof en enkel getroost door het verre geroep van ouders en familieleden. Pas de volgende dag, omstreeks 5 uur, werd een reddingsoperatie op poten gezet, ondersteund door jongeren die aanboden zich in de put te laten zakken. Tegelijkertijd hebben hulpdiensten een camera in de put laten zakken om de gezondheidstoestand van Rayan te volgen en om met hem te kunnen communiceren.



Woensdagochtend werd de hulp van graafmachines ingeroepen om parallel aan de waterput een tunnel te graven maar de grote machines zijn gevaarlijk; de graafwerkzaamheden kunnen er voor zorgen dat Rayan wordt bedolven onder verschuivend zandgrond. Het graven ging woensdag de hele dag door en donderdagmiddag omstreeks 18.00 uur werd een diepte van 25 meter bereikt.



Kritiek

Regeringswoordvoerder Mustapha Baitas zei donderdagmiddag tijdens een persconferentie dat premier Aziz Akhannouch en ministers Khaled Ait Taleb (Volksgezondheid) en Abdelouafi Laftit (Binnenlandse Zaken) de reddingsoperatie op de voet volgen.

Baitas verwierp beschuldigingen van nalatigheid en het ontbreken van adequate hulpmiddelen nadat op sociale netwerken de autoriteiten werden bekritiseerd omdat de reddingsoperatie te lang zou duren.



"Er is geen probleem met de deskundigheid van reddingswerkers", zei Baitas. "Dit is het Koninkrijk van Marokko en niet van een ander land. We hebben de capaciteit en de ervaring om in te grijpen en dit wordt nu gedaan", zei de woordvoerder als reactie op vragen over het uitblijven van steunverzoeken richting het buitenland.

"Het eerste scenario om het kind te redden was er op gericht om de diameter van de put te vergroten maar dit kan andere problemen veroorzaken, zoals bodem en stenen die op het kind kunnen vallen", zei Baitas. "Ook zijn meerdere pogingen overwogen om reddingswerkers in de put te laten zakken, helaas zijn ze daar niet in geslaagd", aldus de regeringswoordvoerder.



De operatie is extra ingewikkeld omdat door de fragiele zandbodem de kans bestaat dat de grond verschuift. Ook zou de massale aanwezigheid van burgers en ramptoeristen de situatie verergeren. "Ik doe een beroep op de burgers om de hulpdiensten aan het werk te laten, zodat we er allemaal in kunnen slagen het kind te redden".



Drugssmokkelaars en cannabisboeren

Volgens het Observatorium voor de Mensenrechten (regio noord) zijn cannabisboeren en drugsdealers verantwoordelijk voor het illegaal graven van honderden putten in Noord-Marokko.

Het observatorium zegt in een verklaring dat de autoriteiten al jarenlang een oogje dichtknijpen. Het graven van de putten gebeurt illegaal en tegen de wil van de lokale bevolking. De NGO stelt dat er "tientallen klachten" zijn ingediend door bewoners.



De putten vormen een bedreiging voor de waterbodems en voor het leven van omwonenden, met name kinderen. De put waarin Rayan is gevallen is van zijn familie. De put was aanvankelijk 60 meter diep maar is inmiddels tot de helft begraven omdat er geen water meer in zou zitten.



Putten

Het incident doet denken aan eerdere gevallen waarbij jonge kinderen vast kwamen te zitten in een put. In 2019 viel de 2-jarige peuter Julen in een 110 meter diepe boorput in het Zuid-Spaanse Totalán (Málaga). Vanwege het harde gesteente hadden reddingswerkers moeite om hem te bereiken. Uitendelijk boorden ze een tunnel naar de plek waar Julen lag.

Na dertien dagen werd het levenloze lichaam van Julen aangetroffen op een diepte van ongeveer zeventig meter. Het jongetje bleek te zijn overleden aan ernstig hoofdletsel en andere verwondingen als gevolg van zijn val.



Eveneens in 2019 overleed de 2-jarige Sujith Wilson na een val in een 180 meter diepe put in India. Hij was met vriendjes aan het spelen toen hij in een 30-meter diepe put viel. Reddingswerkers hadden moeite hem te bereiken. Dat lukte toen een tweede gat werd gegraven. De jongen bleek toen al enkele dagen te zijn overleden.

In een soortgelijk incident had de val van een jongetje in een put in India fatale gevolgen. Fatehvir Singh viel in een 33 meter diepe put die door zijn familie was gegraven om hun akkers te irrigeren. De put was al jaren niet meer in gebruik. Hij werd na 110 uur gevonden.

© MAROKKO.NL 2022