Heel Marokko bidt vrijdag voor regen

Morgen zal na het vrijdaggebed in alle moskeeën in Marokko worden gebeden voor regen.

Dat meldt het Ministerie van Islamitische Zaken. Het regengebed gebeurt op verzoek van koning Mohammed VI en als gevolg van droogte en het watertekort in de regio Marrakech en Oujda.

De autoriteiten in Marrakech en Oujda hebben noodmaatregelen getroffen om de watersnood het hoofd te bieden. Het waterpeil in ondergrondse reserves en dammen bevinden zich in een kritieke situatie.

Op dit moment zijn er nog geen waterbesparingen gepland maar de autoriteiten ontmoedigen het wassen van auto's of het besproeien van groen. Er is op dit moment nog genoeg drinkwater om aan de vraag te voldoen maar dit gaat ten koste van de landbouw.



In de beheervoorschriften moet drinkwater met voorrang worden gegarandeerd, irrigatie komt op de tweede plaats. Zo wordt bijvoorbeeld het water in de dam van Moulay Youssef, die eigenlijk bedoeld is voor irrigatie van landbouwgrond in Tassaout, gebruikt voor drinkwater. De 25 miljoen m3 grote waterreserve wordt momenteel ingezet om Marrakech van drinkwater te voorzien, in afwachting van gunstigere weersomstandigheden.

Ook in de Oriental zijn steden als Oujda en Taourirt straks genoodzaakt om soortgelijke maatregelen te treffen. De twee steden worden momenteel grotendeels bevoorraad door grondwater vanwege de situatie in de waterbekken van Moulouya. Ook het dreigende tekort in Nador en Taourirt kan straks ten koste gaan van irrigatie van landbouwgrond.

