Marokko verduidelijkt inreisvoorwaarden voor kinderen

Minister Khalid Ait Taleb (Volksgezondheid) heeft woensdag meer details verstrekt over de coronagerelateerde inreisvoorwaarden voor minderjarigen.

Reizigers die Marokko willen bezoeken hoeven voor kinderen tot zes jaar geen vaccinatiepas of PCR-test te overleggen en kinderen tussen de 6 en 18 jaar hoeven enkel een negatieve PCR-test (48 uur) te laten zien.

De verklaring van de zorgminister kwam een dag nadat de regering bekend maakte welke reisvoorschriften er van toepassing zullen zijn wanneer 7 februari de grenzen open gaan.

Reizigers vanaf 18 jaar dienen voor vertrek aan te kunnen tonen gevaccineerd te zijn. Ook moet men over een negatieve PCR-test (48 uur) beschikken.



Reizigers moeten minstens twee keer het coronavaccin hebben ontvangen en de vaccinbooster is verplicht als de tweede prik langer dan vier maanden geleden is gezet. Uitzondering voor de vaccinbooster geldt voor reizigers die dubbel geprikt zijn en een herstelbewijs (1 maand) kunnen overleggen.

Bij aankomst in Marokko worden alle reizigers onderworpen aan een sneltest. Ook kunnen reizigers worden gevraagd om ter plekke, of binnen 48 uur thuis of in het hotel, een PCR-test te doen. Testuitslagen worden later bekend gemaakt en bij een positief resultaat is thuisquarantaine verplicht.

Autoriteiten controleren op naleving van de isolatieplicht.

