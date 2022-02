Reddingsoperatie kleuter Rayan nadert doel

Reddingswerkers die zich in het noorden van Marokko een weg graven naar Rayan (5) die in een smalle diepe put gevallen is, naderen volgens plaatselijke media hun doel.

De put zelf is met een diameter van ruim 45 centimeter te smal voor een reddingsoperatie en daarom is er naast de tunnel een enorm gat van 28 meter diep gegraven.

De reddingswerkers willen vrijdag de horizontale gang tussen het enorme uitgegraven gat en de positie van Rayan in de put voltooien. Lokale autoriteiten hebben vijf bulldozers en ander materieel ingezet om rond de waterput te graven.

Rayan viel dinsdagmiddag in de put toen zijn vader die aan het repareren was. "Ik heb de afgelopen dagen geen oog dichtgedaan", vertelde zijn vader volgens het Franse persbureau AFP. De oma van het jongetje zegt dat hij in het hele dorp Bab Berred zeer geliefd is.



Het is inmiddels de vierde dag van de reddingsoperatie bij het plaatsje Tamrout (provincie Chefchaouen). Het is niet zeker of het jongetje nog in leven is. Hulpdiensten slaagden er eerder in te verifiëren dat Rayan nog in leven is door een cameratelefoon te bevestigen aan een snoer en deze in de put te laten zakken.

Meerdere jongemannen uit het dorp hebben zich vrijwillig in de put laten zakken maar alle pogingen mislukten omdat de waterput te nauw is en door zuurstofgebrek de kans op verstikking groot is.



Het land wacht gespannen op de afronding van de operatie. De reddingsoperatie wordt door verschillende Marokkaanse media live uitgezonden. Op sociale netwerken zijn hashtags #SaveRayan en #OurHeartsAreWithRayan trending.

Er staan medici klaar om Rayan op te vangen als hij uit de put kan worden gehaald en een politiehelikopter is gereed om het kind over te brengen naar het ziekenhuis. De Marokkaanse regering zei mee te leven met de ouders.

© ANP/Marokko.nl 2022