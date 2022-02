Jihadbruid Angela B. betuigt spijt: ik nam onbewust deel aan Daesh

Terreurverdachte Angela B. (26) uit Soest heeft spijt dat ze in 2014 is uitgereisd naar Syrië. "Als ik mijn leven opnieuw kon doen dan had ik die keuze zeker niet gemaakt.

De grootste fout van mijn leven", verklaarde ze vrijdagochtend in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Daar is het strafproces tegen de jihadbruid gestart.

Tevens beweerde B. dat ze de gruweldaden van Daesh veroordeelt. "Ik weet dat ik fout heb gezeten. Ik vind het vreselijk wat er allemaal is gebeurd, wat ze allemaal hebben aangericht. Het is heel erg dat ik onbewust deel heb genomen aan zo’n organisatie, vreselijk."

B. wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdachte van deelname aan Daesh en het "bevorderen en voorbereiden van terroristische misdrijven". De Nederlandse trouwde in Syrië met de Portugese jihadstrijder Fabio P. Zij leerde hem na haar bekering tot de islam kennen via internet. "Ik zag hem als een held in Syrië die alle moslims aan het helpen was."



Executievideo's

De Daesh-strijder was volgens de autoriteiten betrokken bij de productie van executievideo's. B. beweert dat ze door P. "heel erg in de maling was genomen". Ze zou een andere voorstelling hebben gehad van de situatie in Syrië. "Ik heb heel vaak geprobeerd weg te komen, ben zelfs op een lijst gezet om gestenigd te worden. Mijn redding was dat ik zwanger was", stelde de vrouw die in totaal met drie Daesh-strijders getrouwd was, allemaal kopstukken van de terreurgroep.

Na detentie in een kamp voor Daesh-vrouwen, wist B. te ontsnappen. Via het Nederlandse consulaat in Turkije keerde ze begin 2021 terug naar Nederland. Sindsdien zit ze vast.



Gruweldaden

Het OM is ervan overtuigd dat B. wist welke gruweldaden Daesh pleegde. Zo schreef de destijds 18-jarige in een afscheidsbrief aan haar moeder dat ze "wilde sterven onder de islamitische vlag".

Verder zijn er talloze foto’s waarop B. een wapen toonde en een testament met belastende teksten dat ze tot het bittere einde bij Daesh wilde horen met een strijder. "Ik moest gewoon doen dat ik bij ze hoorde, dat beeld heb ik geprobeerd op te houden. Als ik dat niet had gedaan, had ik hier vandaag niet meer kunnen zitten", beweerde B. in de rechtbank.



Twee meisjes van 15 en 16, die in 2015 vlak voor hun oversteek naar Syrië werden tegengehouden, verklaarden dat B. via social media meiden ronselde om naar het kalifaat te komen.

Het OM maakt vanmiddag de strafeis bekend tegen B. Haar moeder en jongere zusje wonen het proces bij.

