Tot bijna 23 jaar cel voor 'vergismoord' Djordy Latumahina

Het gerechtshof in Amsterdam heeft in hoger beroep drie mannen celstraffen tot bijna 23 jaar opgelegd voor de ‘vergismoord’ op dj Djordy Latumahina.

De 31-jarige Amsterdamse dj werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West. Ook Latumahina’s vriendin werd door kogels getroffen en raakte ernstig gewond. Zij raakte blijvend gehandicapt. Hun 2-jarige kind bleef ongedeerd.



De moord bleek een vergissing, de daders hadden het volgens justitie voorzien op een crimineel, Gino M. De vergissing is vermoedelijk het gevolg van het feit dat Latumahina in een soortgelijke auto reed als het beoogde doelwit. Het hof hekelde uitvoerig de "niet te bevatten meedogenloosheid en gewetenloosheid" waarmee de verdachten te werk zijn gegaan.

"Een gelukkig jong gezin is kapotgemaakt. De slachtoffers hadden geen schijn van kans." De verdachten "hadden maling aan mensenlevens", aldus het hof, en hebben geen enkel berouw getoond. Drie van hen bezochten diezelfde avond nog een verjaardagsfeestje.



Hoger beroep

De rechtbank legde in 2018 vier mannen straffen op van 30, 26, 18 en 15 jaar voor de moord op Latumahina. Twee van hen, onder wie een van de schutters, trokken hun hoger beroep in.

De rechtbank sprak destijds de 38-jarige Tony D. vrij, na een eis van 30 jaar. Het Openbaar Ministerie tekende daartegen hoger beroep aan en heeft voor het hof 23 jaar tegen hem geëist. Volgens het hof is D. de tweede schutter geweest. Hij is inmiddels ook veroordeeld voor het beramen van een moordplan waarvan crimineel Naoufal ‘Noffel’ F. het slachtoffer had moeten worden. D. kreeg daarvoor zeven jaar cel. ‘Noffel’ zelf is veroordeeld tot levenslang voor zijn sturende rol bij een liquidatie in Almere.



Verkeerszaak

Bij de strafoplegging in de zaak tegen D. moest het hof rekening houden met de opgelegde zeven jaar, maar ook met vier weken hechtenis die D. heeft ondergaan in een verkeerszaak. De straf kwam daardoor uit op 22 jaar en 11 maanden.

In de zaak-Latumahina had het OM in hoger beroep tegen de beide verdachten Wendell R. (50) en Ulrich B. (48) twintig jaar cel geëist. Het hof heeft die eisen gevolgd.



Marbella

De vermoedelijke opdrachtgever van de moord waarvan Latumahina het slachtoffer werd, Noureddine H. (40), is in mei vorig jaar aangehouden in de Spaanse kustplaats Marbella. Hij zit momenteel in voorarrest, in afwachting van zijn berechting.

Op 8 februari staat een tweede tussentijdse zitting bij de rechtbank in zijn zaak gepland.

