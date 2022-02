Zes jaar celstraf geëist tegen jihadbruid Angela B.

Tegen jihadbruid Angela B. uit Soest is vrijdag zes jaar celstraf geëist. Volgens het Openbaar Ministerie nam de 26-jarige vrouw in Syrië zes jaar deel aan terreurorganisatie Daesh.

"Ze heeft bijgedragen aan de dood van veel slachtoffers die op beestachtige wijze zijn vermoord. Tot de allerlaatste snik is ze in het kalifaat gebleven", zei de officier van justitie in de rechtbank van Rotterdam bij haar strafeis.

B. zou via social media jonge vrouwen in Nederland hebben geronseld om naar het kalifaat te komen, was getrouwd met drie kopstukken van Daesh en bood wapens aan in een chatgroep. "Ze was een echte Daesh-vrouw, precies zoals de moordende en nietsontziende organisatie ze nodig had", stelde de officier van justitie. "Ze is vol overtuiging afgereisd om de gewapende strijd in Syrië te steunen."

Gijzelaars

De bekeerde B. reisde in 2014 af naar Syrië en trouwde met Daesh-strijder Fabio P. Die was betrokken bij de executie van gijzelaars. Na de dood van P. hertrouwde B. twee maal andere kopstukken van de terreurgroep. Toen het kalifaat viel, belandde ze in een kamp voor Daesh-vrouwen. B. ontsnapte en keerde via het consulaat in Turkije met haar zoontje terug in Nederland. Sindsdien zit ze vast.



Tegen de rechters zei B. dat ze "onbewust had deelgenomen aan IS". Ze dacht dat P. "een held was die alle moslims hielp". "Toen ik in Syrië kwam, zag ik dat wat zij deden niets met de islam te maken had." B. zou "meermaals hebben geprobeerd te vluchten", maar dat mislukte. Berichten en een testament waarin ze het gedachtengoed steunde, was volgens B. omdat ze "gewoon moest doen dat ze bij Daesh hoorde."

Beeld van het naïve meisje

Het OM geloofde het beeld niet van het "naïeve meisje dat niet wist waar ze heen ging". Volgens de officier van justitie wilde B. lid worden van Daesh. "Een welbewuste uitreis. Ze heeft meerdere strijders getrouwd, Daesh gepromoot en vrouwen geronseld om te trouwen met moedjahedien. In 2019 schreef ze nog dat ze vocht voor de vrijheid van haar geloof en niet van plan was ermee te stoppen. Uit niets blijkt dat ze afstand heeft genomen."



Onder toeziend oog van haar moeder en tienerzus zei B. dat ze geen radicale gedachten heeft. "Wat ik daar allemaal heb uitgespookt wil ik achter me laten. Ik wil moslim blijven, maar wel op mijn eigen manier. Niet heel streng."

De zes jaar celstraf is de hoogte strafeis tegen een jihadbruid tot nu toe in Nederland. De rechtbank doet op 18 februari uitspraak.

