Spanje schrapt plicht buitenshuis mondkapje te dragen

Het is in Spanje vanaf komende donderdag niet langer verplicht buiten een mondkapje te dragen.

De maatregel werd eind december ingevoerd om de opmars van de Omicronvirusariant af te remmen, maar de laatste dagen zijn de besmettingscijfers aan het dalen.

De regering van Pedro Sánchez zal dinsdag tijdens de ministerraad instemmen met de afschaffing van de mondkapjesplicht, zei minister van Volksgezondheid Carolina Darias op de radio.

De regering heeft altijd gezegd dat die zou komen te vervallen als er geen noodzaak meer voor is, aldus de bewindsvrouw.



Eerder in de coronacrisis moesten mond en neus ook al buiten bedekt worden. Dat werd in de zomer beperkt tot drukke plekken.

Ondanks de hoge infectiegraad in november en januari is het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen in Spanje lager dan bij eerdere besmettingsgolven. Dat is volgens de regering te danken aan het succes van de vaccinatiecampagne.

