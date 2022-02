Populariteit Joe Biden bereikt nieuw dieptepunt

De populariteit van de Amerikaanse president Joe Biden in de Verenigde Staten heeft donderdag een nieuw dieptepunt bereikt.

Nog maar 41 procent van de ondervraagden keurt het beleid van hun president goed, een daling van 4 procentpunten ten opzichte van een week eerder.

Het is de laagste populariteit voor Biden in de wekelijkse nationale peiling sinds zijn aantreden begin vorig jaar. Uit de peiling van Reuters/Ipsos blijkt verder dat zes op de tien Amerikanen denken dat het met het land de verkeerde kant op gaat. De coronapandemie en economische gevolgen bezorgen veel Amerikanen kopzorgen.

De populariteit van Biden bleef in de eerste maanden van zijn presidentschap ruim boven de 50 procent, maar daalde in augustus vorig jaar toen het aantal coronadoden in de VS opliep en de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan leidde tot de val van Kabul.

De lage populariteit van Biden is nog altijd hoger dan het dieptepunt van zijn voorganger Donald Trump, wiens beleid in december 2017 nog maar door 33 procent van de Amerikanen werd goedgekeurd.

