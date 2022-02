Deense rechter: leden oppositiegroep Iran schuldig aan spionage

Een rechtbank in Denemarken acht drie leden van een Iraans-Arabische afscheidingsbeweging schuldig aan spionage voor Saoedi-Arabië en het steunen en financieren van terrorisme in Iran.

Het drietal van de Arabische Strijdbeweging voor de Bevrijding van Ahvaz (ASMLA), een organisatie die ook actief is in Nederland, werd twee jaar geleden opgepakt. De strafmaat wordt volgende maand bepaald.

De verdachten riskeren een gevangenisstraf van twaalf jaar. De drie staan terecht voor spionage voor de inlichtingendienst van Saoedi-Arabië, een belangrijke rivaal van Iran. Ze hebben volgens de rechtbank informatie verzameld over personen en organisaties binnen en buiten Denemarken en over Iraanse militaire zaken.

Die inlichtingen werden doorgespeeld aan Saoedi-Arabië. De rechter oordeelde verder dat de drie activiteiten van de extremistische Jaish al-Adl hebben gesteund. Die beweging is actief in Iran en staat op de Amerikaanse lijst van terroristische groeperingen.



Volgens de aanklagers heeft het trio zo'n 4 miljoen euro voor de gewapende tak van ASMLA ontvangen via bankrekeningen in Oostenrijk en de Verenigde Arabische Emiraten. De verdachten ontkennen de geldtransacties niet, maar volgens hen is er geen verband met terrorisme. Ze claimen zich te verzetten tegen het repressieve regime in Teheran.

ASMLA wil een eigen staat voor etnische Arabieren in het olierijke zuidwesten van Iran, dat de beweging ook in Europa bestrijdt. ASMLA-oprichter Ahmad Mola Nissi werd in 2017 geliquideerd in Den Haag. Een van drie verdachten die terechtstaan, was eind 2018 doelwit van een moordpoging in Denemarken.

