Medeplichtige aan metroaanslag Moskou 2010 krijgt levenslang

Een medeplichtige aan twee bloedige zelfmoordaanslagen in de metro van Moskou in 2010 is tot een levenslange celstraf veroordeeld.

De in 2019 gearresteerde Magomed Noerov werd schuldig bevonden aan het helpen en verbergen van daders en het maken van explosieven. In maart 2010 bliezen twee vrouwelijke zelfmoordterroristen uit de Kaukasus zich op in de metro van de Russische hoofdstad. Daarbij vielen 39 doden en talrijke gewonden. Een jihadistische beweging uit de deelrepubliek Dagestan eiste de verantwoordelijkheid op. Noerov werd in Dagestan opgepakt. Hij ontkent doelbewust terroristen te hebben geholpen en zegt destijds onder grote druk te hebben gestaan.